Karine Ferri - TPMP, ses photos volées: Elle attaque Cyril Hanouna, le CSA saisi

Karine Ferri a décidé de réagir avec force.

Le 31 octobre dernier, l'émission Touche pas à mon poste (C8) décidait de diffuser sur son écran géant de vieilles photos volées de Karine Ferri (à l'époque où elle était candidate du Bachelor) où l'on pouvait voir la coanimatrice de Danse avec les stars 9 topless ou dans des positions suggestives. Ces photos, publiées alors dans le magazine Playboy, s'étaient faites oublier avant que la presse belge, puis TPMP, ne les remettent sur le devant de la scène.

Face à ce constat, Karine Ferri, visiblement affectée par la diffusion de cette séquence à une heure de grande écoute, a décidé d'attaquer Touche pas à mon poste avec l'appui de TF1. Sur Twitter, la compagne de Yoann Gourcuff et maman de Maël (2 ans) et Claudia (3 mois) a indiqué ce 1er novembre dans la soirée : "Nous avons décidé avec TF1 de saisir le CSA sans préjudice de toute autre action. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont laissé des messages de soutien. A présent je préfère ne plus en parler et me concentrer sur mes émissions et surtout mes enfants qui ont besoin de moi."

Quelques heures plus tôt, le groupe TF1 avait communiqué : "Le groupe TF1 subit les attaques régulières de Cyril Hanouna et de son équipe au sein de l'émission Touche pas à mon poste. Après avoir attaqué de nombreux programmes du groupe ainsi que ses dirigeants, ses nouvelles cibles sont Danse avec les stars et l'une de ses incarnations, Karine Ferri. Sous couvert de la défendre, Karine Ferri est l'objet d'une campagne de dénigrement. Dans cette escalade, hier soir, une nouvelle étape a été franchie, TPMP dévoilant à l'antenne des photos de jeunesse, privées, dont l'exploitation publique à l'insu de Karine Ferri avait donné lieu à une condamnation du titre à l'époque, ainsi qu'à une interdiction de diffusion. En suggérant de plus que la parution de ces photos pourrait mettre en difficulté la collaboration de la présentatrice avec TF1. Il s'agit là du dernier exemple d'une campagne de dénigrement et de harcèlement moral que la direction de Canal ne peut ignorer (...) Une ligne rouge a été franchie." Et le communiqué d'annoncer : "La présentatrice a adressé un courrier de mise en demeure à la chaîne, la société de production et son animateur pour l'exploitation de ses photos. TF1 et Karine Ferri ont également décidé de saisir le CSA."

De son côté, Cyril Hanouna n'a pas tardé à donner son avis à l'antenne après avoir appris la réaction juridique de Karine Ferri. "Nous on tombe des nues (...) On a rien contre Karine Ferri, on la défend tout le temps (...) Je voudrais dire à TF1 que c'est le principe de l'émission, on a dit qu'on adorait The Voice Kids, on a eu Jenifer qui était là lundi. On a dit que The Voice Kids était fabuleux, ça a cartonné. Sur Danse avec les stars, j'ai même dit que je regardais cette année. Je pense qu'ils veulent faire du buzz autour de DALS car les audiences baissent mais ne le faites pas s'il vous plaît sur le dos de TPMP. Franchement, votre communiqué est ridicule. Karine Ferri on l'aime beaucoup ici, ses photos ne sont pas scandaleuses et c'est pas nous qui avons sorti les photos, on a relayé l'info", a-t-il notamment statué.

Pour rappel, ces photos avaient été faites lorsque Karine Ferri n'avait que 18 ans et ont été, par décision de justice, interdites de diffusion. Ni la presse belge, ni des sites internet ni une émission de télévision telle que TPMP n'avaient le droit de les diffuser suite à cette décision de justice évoquée dans le communiqué de TF1.