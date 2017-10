Karine Ferri : Un beau défi relevé avec les parents de Grégory Lemarchal

Malgré un emploi du temps chargé entre ses activités professionnelles (elle fait partie des coanimateurs de la huitième saison de Danse avec les stars) et sa vie de jeune maman, sans compter ses nombreux allers et retours entre Rennes et Paris, Karine Ferri reste mobilisée pour l'association Grégory Lemarchal, un engagement qui touche les internautes. "Bravo Karine et bravo à toutes la famille Lemarchal. Des vrais guerriers !", "Merci ma belle de continuer le combat", "Bravo pour ce beau travail que vous continuez de faire!!! Il doit être aux anges la haut ", "Bravo à ces petits guerriers qui se battent contre cette fichu maladie et bravo pour votre engagement", peut-on notamment lire dans les commentaires.