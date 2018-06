Karine Ferri victime d'une publicité mensongère : Furieuse, elle réagit

Désormais, son public est prévenu. Karine Ferri pourra donc de nouveau se concentrer uniquement sur sa vie privée et professionnelle. Après La plus belle des mariées, le groupe TF1 lui a fait une fois de plus confiance en lui confiant une nouvelle émission sur le thème du mariage.

Il s'agira d'une adaptation de Marry now, une émission dans laquelle les femmes, lassées d'attendre leur fameuse demande, prendront les devants. Elle organiseront ensuite le plus beau jour de leur vie, sous l'oeil des caméras de TFX. Les téléspectateurs la retrouveront également prochainement dans la cinquième édition de The Voice Kids aux côtés de Nikos Aliagas, Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori.