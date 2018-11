Karine Ferri "vraiment affectée" par ses photos volées : Iris Mittenaere parle

Karine Ferri et Iris Mittenaere se côtoient grâce à l'émission Danse avec les stars 9. On ignore si la coanimatrice du programme et la danseuse sont très proches, mais ne chose est certaine, la miss soutient totalement la jolie brune. Elle s'est exprimée sur le sujet dans les pages du Parisien.

Petit rappel des faits. Il y a quelques jours, d'anciennes photos volées et dénudées de Karine Ferri – publiées à l'époque dans le magazine Playboy et qui avaient été interdites de diffusion – ont été affichées dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8. Aussi irritée qu'attristée, la compagne de Yoann Gourcuff et maman de Maël (2 ans) et Claudia (3 mois) a alors adressé un courrier de mise en demeure à la chaîne, à la société de production et à Cyril Hanouna pour l'exploitation de ces photos. TF1 et Karine Ferri ont également saisi le CSA.

Alors que Camille Combal ne cesse de soutenir sa consoeur, c'est à présent Iris Mittenaere qui a décidé de lui apporter du réconfort. Au Parisien, elle déclare : "Je trouve ça nul de s'attaquer à elle de cette façon", lance-t-elle. Puis, la partenaire d'Anthony Colette a confié que Karine Ferri avait été "vraiment affectée". "J'avais également prédit que la presse allait m'opposer à elle ou à Pamela Anderson. Ça n'a pas manqué. Mais moi, je me suis blindée. On m'a fait tellement de coups", poursuit-elle.

Nul doute que l'animatrice, qui a quitté Twitter depuis cette affaire, appréciera les mots d'Iris Mittenaere.