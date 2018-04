Karine Le Marchand au lit avec JoeyStarr : Le duo toujours plus complice !

Ces dernières semaines, Karine Le Marchand et JoeyStarr apparaissent de plus en plus complices. Alors qu'ils ont été annoncés en couple par la presse, l'animatrice de M6 et le rappeur n'ont pas réagi... mais continuent à semer le doute quant à la nature de leur relation sur les réseaux sociaux.

Ce dimanche 22 avril 2018, à l'aube, le comédien de 50 ans a publié sur son compte Instagram une rare photo de Karine Le Marchand... au lit, sous la couette ! Sur le cliché en question, l'animatrice de L'amour est dans le pré semble dormir profondément. "#nightcall #teaminsomnie #jourduseigneur", a-t-il écrit en légende.