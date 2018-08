Karine Le Marchand : Avec sa fille Alya, les vacances mère-fille promettent !

Au mois de mai, à l'occasion de la fête des Mères, Karine Le Marchand se montrait plus effusive, en légende d'une magnifique photo en noir et blanc d'Alya et elle : "Il y a presque 16 ans, je devenais maman... ma vie qui fait sens...voilà la petite bonne femme de ma vie...Depuis le CM2, plus de dessins à paillettes, de boîtes d'allumettes en aluminium, de colliers de nouilles, de poèmes de six lignes qui finissent par "Maman je t'aime". On devrait obliger les gosses à fabriquer des cadeaux manuels jusqu'en Terminale ! Ça lui foutrait la honte, mais je serais heureuse et je verserais ma larme...comme d'habitude quand elle me regarde avec amour. #AlyaMonAmour #FêteDesMères #fière", écrivait-elle alors.

Parmi les rares confidences qu'elle a pu faire au sujet d'Alya, dont l'identité du père est tenue secrète, l'animatrice a apporté un éclairage détaillé sur les prénoms qu'elle porte, interrogée à ce sujet par le site Magic Maman : "Le père de ma fille est juif-hongrois. Mon père vient du Burundi. Nous avions très envie pour notre fille d'un prénom qui évoquait nos deux origines. Chose qui n'était pas facile !, confiait-elle alors. Et nous avons trouvé Alya. Alya qui veut dire en swahili (donc pour les origines de mon père) "la plus fervente", et en hébreu, "la montée vers Dieu qui passe par le retour à la terre promise". Nous n'avons pas choisi ce prénom pour sa signification, car Alya n'est ni fervente, ni pieuse (rires). Mais nous étions très fiers d'avoir trouvé un mélange de nos deux origines. Alya est aussi un prénom arabe qui signifie "la haute", et ses deux autres prénoms sont Salomé et Sixtine. J'appréciais aussi le fait qu'elle porte 3 prénoms issus des trois religions monothéistes."