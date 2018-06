Karine Le Marchand célibataire : Elle change d'air après sa rupture

La vie sentimentale de Karine Le Marchand n'est pas un long fleuve tranquille mais malgré les déceptions, la pétillante animatrice de 49 ans n'en perd pas ses jolis sourires et son humour détonnant. Pour preuve, le récent message publié sur sa page Instagram qui fait beaucoup parler et qu'elle a explicitement adressé à JoeyStarr, qu'elle a tagué. "Le plus chiant quand on quitte une personne, c'est de retoucher toutes les photos pour remplacer sa tête par une vieille couille", a-t-elle posté ce 15 juin 2018. L'animatrice et le rappeur étaient devenus inséparables ces derniers mois, une complicité qui ne devrait plus être d'actualité.