Karine Le Marchand complice avec Stéphane Plaza, JoeyStarr papa poule

Tout le monde attendait le choc entre Serena Williams et Maria Sharapova en huitièmes de finale de Roland-Garros mais le face-à-face entre l'Américaine de 36 ans et la Russe de 31 ans n'a finalement pas eu lieu suite au forfait de la première à cause d'une blessure au bras. Malgré cet imprévu, l'ambiance était au rendez-vous dans les tribunes du tournoi parisien, notamment grâce à Karine Le Marchand et Stéphane Plaza. Les deux grands amis se sont retrouvés avec toujours autant de convivialité et de complicité, vibrant dans les tribunes ensoleillées de la porte d'Auteuil. Habillée d'une petite jupe noire et d'un haut et d'un gilet rouges, Karine Le Marchand a immortalisé son nouveau passage au tournoi parisien avec une photo souvenir. L'animatrice de L'Amour est dans le pré s'est affichée tout sourire au côté de son "ami pour la vie". "Stéphane fait tellement rire nos voisins qu'on a du mal à se concentrer sur le match...", a-t-elle commenté en légende.