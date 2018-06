Karine Le Marchand émeut avec une photo de sa fille Ayla et son ex

L'absence douloureuse et la mort de son père, Karine Le Marchand les aborde dans son livre Devenir heureux... Ces épreuves qui font la vie paru en 2009 chez Calmann-Lévy. Elle y consacre tout un chapitre intitulé L'absence du père. "Mon père a brillé par son absence. Je devrais d'ailleurs le nommer 'géniteur', car je n'ai aucun souvenir de lui avant mes trente et un ans. A ma naissance, il n'est pas venu me voir à la maternité avant cinq jours... Ça commençait fort. Sans doute était-il plus sensible à l'atmosphère des cafés qu'il fréquentait assidûment avec ses maîtresses. Sa première réflexion fut de mettre en doute sa paternité, car il me trouvait trop blanche à son goût", raconte-t-elle.

C'est à l'âge de 31 ans que Karine Le Marchand décide de le rencontrer au Burundi, pays d'origine de son père, à l'occasion d'un tournage. Leurs retrouvailles ne se passent pas comme prévu : "Pendant deux heures, j'ai interviewé cet homme nonchalant et charismatique, cherchant les raisons de son abandon. [...] Quand je suis repartie en France, mon salaire a servi à payer la note de bar qu'il avait eu la gentillesse de mettre sur le compte de ma chambre d'hôtel. Pendant des mois, il a quémandé de l'argent, allant jusqu'à envoyer des fax à la rédaction de TV5 (la honte, quand j'y pense), en suppliant 'sa fille' de ne pas le laisser sans ressources."

Deux ans plus tard, elle a appris qu'il était mort du sida...