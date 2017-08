Karine Le Marchand et Jean-Pierre Pernaut complices et dénudés en bord de mer !

Karine Le Marchand ne manque pas d'humour.

L'animatrice d'M6 et sociétaire des Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur RTL l'a encore prouvé ce 8 août 2017 après avoir découvert les excellentes audiences de l'épisode inédit de L'amour est dans le pré diffusé la veille sur M6 (3,5 millions de téléspectateurs en moyenne pour 19,2% du public).

Alors qu'elle profitait d'un moment convivial avec Jean-Pierre Pernaut (67 ans) en bord de mer entre deux baignades (l'histoire ne dit pas si leur rencontre était fortuite !), l'animatrice de 48 ans a eu l'idée d'une petite mise en scène pour fêter sa "victoire" sur la concurrence.

"J'ai battu TF1 hier... La concurrence ne m'en veut pas #amidesagriculteurs #sinceriteetbienveillance", a écrit Karine Le Marchand sur Twitter en légende d'un cliché de Jean-Pierre Pernaut, figure de l'information de la une, torse nu, en train de faire semblant de l'étrangler sous un parasol.

Les internautes ont tout naturellement beaucoup aimé ce trait d'humour. "Une belle image de gens simples sans prise de tête", "Trop mortel ! Tu pars en vacances pour être tranquille et tu croises Jean-Pierre Pernaut sur la plage", "Magnifique photo, bravo à vous deux qui êtes si populaires. On vous aime et on vous embrasse fort, continuez à nous distraire", pouvait-on lire dès les premières réactions.