Karine Le Marchand et JoeyStarr : Échanges punchy sur Instagram !

Karine Le Marchand et JoeyStarr ont pour point commun de dire ce qu'ils pensent sans prendre de pincettes, usant de l'humour quand il s'agit de se montrer particulièrement cash. L'animatrice de 49 ans l'a prouvé à la mi-juin lorsqu'elle a publié un message qui a beaucoup fait parler. Alors en pleine rupture amoureuse, la star de L'amour est dans le pré (M6) et des Grosses Têtes (RTL) avait posté : "Le plus chiant quand on quitte une personne, c'est de retoucher toutes les photos pour remplacer sa tête par une vieille couille." Karine Le Marchand avait explicitement adressé ce message à JoeyStarr qu'elle avait identifié dans sa publication, synonyme de la fin de leur belle complicité partagée depuis plusieurs mois ? La communication n'est en tout cas pas rompue entre eux.

Actuellement en tournage à Ibiza avec Mathilde Seigner et Christian Clavier, JoeyStarr a publié une photo d'eux trois sur sa page Instagram le 18 juin 2018. Les trois acteurs partagent un selfie sur un bateau très commenté. Un internaute a osé interpeller JoeyStarr en lui demandant : "Où elle est, Karine ?" Une question qui n'est pas restée sans réponse puisque le chanteur de NTM lui a répondu avec ce ton aussi direct que délicat dont il a le secret : "Dans ton cul."

Se voyant mentionnée dans ces commentaires, Karine Le Marchand s'en est mêlée, jouant la carte de l'humour en s'adressant directement à JoeyStarr. "Non, non ! J'y suis pas ! Je suis à Paris en train de bosser", a-t-elle répliqué. Karine Le Marchand de retour dans la capitale après avoir profité d'une escapade à Rome avec son BFF Stéphane Plaza et toute l'équipe des Grosses Têtes emmenée par Laurent Ruquier. Alors qu'un autre internaute lui a lancé, étonné, "À cette heure-ci ?", Karine Le Marchand a confirmé : "Ben oui... Il n'y a pas d'heure pour les braves."