Karine Le Marchand et Stéphane Plaza : Duo complice et rieur à Roland-Garros !

Toujours très proches, Karine Le Marchand et Stéphane Plaza ne manquent pas une occasion de se retrouver hors antenne. Ainsi, le week-end dernier, les deux animateurs de M6 ont été aperçus dans les tribunes de Roland-Garros.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont apparus on ne peut plus complices. Durant le match de tennis, Karine Le Marchand et Stéphane Plaza - qui étaient entourés d'autres personnalités à l'instar de Marilou Berry, Jean-François Piège ou encore Pascal Elbé - affichaient tous deux un sourire radieux.

Une scène qui n'est pas sans rappeler celle de 2015. Pour rappel, l'animatrice de L'amour est dans le pré et son acolyte s'étaient retrouvés dans les tribunes de Roland-Garros deux ans auparavant. Et comme en témoignent les photos prises à l'époque, la jolie brune riait déjà aux éclats aux blagues de Stéphane Plaza.

Très complices et intimes, les deux animateurs entretiennent une relation très forte, comme ils l'ont eux-même confié à plusieurs reprises. "L'amitié n'est pas très loin de l'amour, honnêtement, avec Karine. Je l'aime et elle est dans mon coeur bien plus que n'importe qui", avait ainsi déclaré l'agent immobilier de M6 auprès de nos confrères de Télé Loisirs.

Et de tempérer, quand même : "On n'a pas eu de rapports sexuels, on ne s'est pas embrassés, pas de pelles, rien du tout." De quoi répondre aux rumeurs voulant les imaginer en couple !