Karine Le Marchand et Stéphane Plaza : Leurs vacances de folie en mode DALS

Karine Le Marchand n'a pas chômé ces derniers jours. Le 26 juillet 2018, la présentatrice de M6 était sur le tournage de la saison 14 de L'Amour est dans le pré. Elle en avait profité pour dévoiler le tout premier candidat. Aujourd'hui, la maman d'Alya (15 ans) est enfin en vacances et elles ont déjà bien débuté.

Ne faisant pas les choses à moitié, Karine Le Marchand s'est envolée dans le Sud de la France, à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône) avec Stéphane Plaza, Mathilda May, Laurent Petitguillaume et surtout Jeanfi Janssens. L'humoriste de 44 ans, qui pourrait participer à la neuvième saison de Danse avec les stars (TF1), a d'ailleurs pris sa première leçon de danse. "Puisque notre @jean.fi va faire Danse avec les Stars, on a décidé de l'entraîner cet été ! Leçon du jour: 'le Porté' #jeanfinale #amispourlavie", a-t-elle déclaré en légende d'une vidéo hilarante.

Et ce n'est pas tout, Karine Le Marchand, Stéphane Plaza et leurs amis ont enchaîné les délires et se sont éclatés. Entre les journées à la piscine, les soirées musicales, les massages bien rythmés et les selfies en groupe, ils ne sont pas ennuyés une seule seconde. Et visiblement, ce n'est que le début !