Karine Le Marchand, furieuse, dénonce la misogynie dont elle a été victime

Lundi 2 janvier 2017, Karine Le Marchand était l'invitée de Cyril Hanouna, dans Touche pas à mon poste (C8). L'occasion de revenir sur les nombreuses critiques dont elle a fait l'objet ces derniers mois et de crier sa colère.

On l'a dit capricieuse dans L'amour est dans le pré ou encore légèrement aguicheuse dans Une ambition intime. Des critiques qu'elle a prises avec humour et beaucoup de recul. Toutefois, la belle animatrice de M6 n'a pas caché avoir été touchée par certains commentaires. Après avoir expliqué que Cyril Hanouna et elle étaient "détestés par certaines personnes un peu intellectuelles qui détestent tout ce qui est populaire", elle a regretté la misogynie de certains de ses détracteurs : "On n'appartient pas à leur caste, donc ils nous le font comprendre à chaque fois (...). Autant les ignorer. Mais ce qui m'a touchée, c'est la misogynie."

Et d'ajouter, furieuse : "Tous ces gens-là qui défendent la liberté de la femme, en disant non à la burka, non au voile (...), là ça passe. Mais moi, dès l'instant où j'interroge un politique, parce que je suis en jupe ou que je mets mes jambes sur le canapé, je drague, je suis séductrice et on me ramène à une futilité de femme. Et ça, ça m'énerve ! C'est le seul truc qui m'a gonflée parce que je trouve ça injuste et complètement rétrograde."

Du côté des audiences, TPMP a réalisé son record de la saison en réunissant pas moins de 1,82 million de téléspectateurs, soit 7,1% de part de marché.