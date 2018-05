Karine Le Marchand maman émue : Rare photo avec son adorable fille Alya

Ce dimanche 27 mai 2018, les Français célébraient la fête des Mères. Nombreuses sont les personnalités à avoir marqué le coup sur les réseaux sociaux. Si certaines rendent hommage à leur mère, d'autres sont encore plus fières d'avoir donné la vie. C'est le cas de Karine Le Marchand, qui a surpris ses fans en publiant une adorable photo d'elle avec sa fille, Alya.

A l'occasion de la fête des Mères, Karine Le Marchand a pioché dans ses archives. Au programme : une ancienne photo en noir et blanc où la mère tient sa magnifique fille encore enfant. Signée de la photographe Sylvie Lancrenon, l'image a fait plus que sensation. "Il y a presque 16 ans, je devenais maman... ma vie qui fait sens...voilà la petite bonne femme de ma vie...Depuis le CM2, plus de dessins à paillettes, de boîtes d'allumettes en aluminium, de colliers de nouilles, de poèmes de six lignes qui finissent par "Maman je t'aime". On devrait obliger les gosses à fabriquer des cadeaux manuels jusqu'en Terminale ! Ça lui foutrait la honte, mais je serais heureuse et je verserais ma larme...comme d'habitude quand elle me regarde avec amour. #AlyaMonAmour #FêteDesMères #fière", a écrit la présentatrice de M6 avec émotion.