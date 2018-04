Karine Le Marchand méconnaissable à 18 ans : Une photo souvenir dévoilée !

En commentaires, les internautes ont été nombreux à complimenter la complice de JoeyStarr. "Vous étiez déjà très belle", "Magnifique à 18 ans comme aujourd'hui", "Toujours le même regard ! Belle photo de jeunesse", "Super souvenir, sublime jeune femme", peut-on ainsi lire.

D'autres followers ont quant à eux souligné un fait de taille : Karine Le Marchand apparaît méconnaissable sur le cliché. Bien que l'on reconnaisse ses traits – notamment son regard, sa bouche bien dessinées et ses oreilles –, elle a bien changé depuis. "C'est vous Karine ? Je ne vous reconnais pas", "Moi je vous trouve plus jolie aujourd'hui", "Wahou, on ne dirait pas que c'est toi", "C'est qui ça ? Votre fille ?", s'interrogent-ils.