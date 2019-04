Karine Le Marchand, mère louve, met en garde les prétendants de sa fille

Mieux vaut ne pas s'attirer les foudres de Karine Le Marchand ! Surtout lorsqu'il s'agit de sa fille, Alya. A 16 ans, l'adolescente entre en âge de pouvoir sortir et de fréquenter des garçons. Une éventualité à laquelle s'est préparée l'animatrice phare de M6, mais non sans conditions. Sur Instagram ce vendredi 26 avril 2019, Karine Le Marchand a partagé une photo détaillant les dix commandements qui devront être respectés par les futurs aspirants gendres. Et attention, il faut s'accrocher !

En effet, pour conquérir le coeur de sa "fille chérie", il faudra aussi penser à convaincre sa mère. Ainsi, "avoir un job", "rentrer 30 minutes à l'avance" ou encore "engager un avocat" sont visiblement de rigueur pour la meilleure amie de Stéphane Plaza. Et si quelqu'un ose faire du mal à sa "princesse", gare à lui : "Quoi que tu lui fasses, je te le ferai", "retourner en prison n'est pas un problème pour moi". Voilà qui a le mérite d'être clair... Karine Le Marchand est une véritable maman lionne et "ça va mieux en le disant", confie-t-elle en légende.

Une publication qui n'a pas manqué de provoquer l'hilarité auprès de ses followers dont plus de 13 000 ont liké la photo. "On va l'imprimer", "C'est tout à fait ça!!", "Parfois il est bon de rappeler certaines règles", se sont amusés certains internautes. "Et pour sortir avec la maman. Quels sont les risques ?", a tenté un autre.

Pour rappel, Alya est la fille unique de Karine Le Marchand. Récemment, la présentatrice de L'amour est dans le pré se confiait sur les difficultés qu'elle avait rencontrées pour devenir maman, la poussant a envisager la PMA (procréation médicalement assistée). "Vous savez, j'ai eu beaucoup de mal à avoir ma fille. J'ai commencé un parcours de PMA pour finalement tomber enceinte naturellement", révélait-elle dans les colonnes du magazine Garçon.