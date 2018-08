Karine Le Marchand : Pourquoi elle n'exposera pas sa fille Alya

C'est ce lundi 20 août 2018 que Karine Le Marchand fera son grand retour dans L'amour est dans le pré sur M6. Pour le lancement de l'émission de dating culte, la présentatrice de 50 ans s'est confiée sur sa vie privée et notamment sur sa fille Alya, aujourd'hui âgée de 16 ans.

Si elle se montre active sur les réseaux sociaux, Karine Le Marchand n'a pas l'intention de montrer sa fille pour autant. Elle n'a pas hésité à expliquer ce choix lors d'un entretien avec nos confrères du Parisien : "Je l'ai montrée petite pour la Fête des mères, mais je refuse de l'exposer davantage car elle n'a que 16 ans." Si l'animatrice est catégorique sur le sujet, sa fille en souffre malgré tout. "Elle en est même malheureuse et me dit 'Je suis comme le fils caché de Claude François, tu me caches !'", a rajouté Karine Le Marchand.

Fidèle à ses convictions, Karine Le Marchand en fait de même avec les hommes qui ont partagé sa vie. "Je n'ai jamais mis de photos avec un compagnon", a-t-elle déclaré avant de révéler une exception : "J'ai pu le faire avec mon ex Lilian Thuram, notamment à des avant-premières publiques. Cela ne me dérange pas si l'histoire est officielle." "Par contre, je ne poserais jamais en couverture de Gala en peignoir avec. Chacun sa tasse de thé. Je trouve cela tarte", a-t-elle conclu.

Une interview à retrouver dans son intégralité dans Le Parisien, actuellement disponible en kiosques.