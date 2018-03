Karine Le Marchand publie une photo de JoeyStarr nu

Quelques jours auparavant, Karine Le Marchand avait poussé un gros coup de gueule sur Twitter, prenant une décision radicale. Agacée du comportement plus que déplacé de certains internautes, l'animatrice de L'amour est dans le pré a choisi de prendre ses distances. Un choix expliqué dans un long message publié avant de partir. "À mon tour de quitter à regret ce lien direct que nous avions créé ensemble. J'ai adoré communiquer, live-tweeter avec vous, l'humour de certains va me manquer, je captais vos réactions, l'air du temps, vous m'enrichissiez. Malheureusement, Twitter aujourd'hui est devenu un tel déversoir de haine que je n'ai plus de plaisir à communiquer. Les ultras de tous poils, insultants, capables de vouloir la mort de celui qui ne pense pas comme eux (tout en brandissant l'étendard de la tolérance), rendent ce lien impossible. Je ne veux pas devenir insipide en choisissant mes mots, je ne veux pas réduire ma pensée, changer mon humour, devenir politiquement correct et me renier. Je ne renoncerai pas à donner mon opinion. Je suis et je reste une femme libre. (...) À l'heure où certains se permettent de nous enjoindre de 'retirer notre tweet', il est temps de s'inquiéter", avait-elle publié.