Karine Le Marchand : Ravissante et engagée avec Hafsia Herzi et Samuel Eto'o

De nombreuses soirées caritatives rythment l'agenda des stars ! La dernière en date a eu lieu ce jeudi 5 avril, à Paris. Karine Le Marchand, l'actrice Hafsia Herzi et Djibril Cissé y ont assisté, manifestant leur soutien à la fondation de Samuel Eto'o...

La fondation de Samuel Eto'o a vu le jour en janvier 2014 et se présente comme un centre d'éducation et de sensibilisation à la protection de l'environnement. Ce jeudi 5 avril, elle a convié au Petit Palais, dans le 8e arrondissement de Paris, plusieurs célébrités à assister à un gala. La ministre des Sports et ex-escrimeuse Laura Flessel-Colovic faisait partie des invités. Elle y a retrouvé une Karine Le Marchand sobre et chic, tout de noir vêtue.

Comme la présentatrice de L'amour est dans le pré, l'actrice Hafsia Herzi (à l'affiche de L'amour des hommes et Féminin plurielles), accompagnée de la présentatrice sportive Shaheen Malik, les footballeurs Djibril Cissé et Dani Alves, ex-coéquipier d'Eto'o au Barca, ainsi que le basketteur Boris Diaw ont répondu favorablement à l'invitation de la fondation du footballeur camerounais.

Le chanteur Kendji Girac et le rappeur MHD étaient également de la partie.