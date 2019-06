Karine Le Marchand, sa déclaration très émouvante à son ami Stéphane Plaza

C'est une très belle histoire d'amitié qui s'inscrit dans la durée...

Depuis qu'ils se sont rencontrés grâce au succès de leurs émissions respectives sur M6, Karine Le Marchand et Stéphane Plaza sont devenus tout bonnement inséparables. Ce 9 juin 2019, jour des 49 ans du plus célèbre des agents immobiliers, l'animatrice de 50 ans a tenu à écrire une belle déclaration à son ami sur Instagram.

La star de L'amour est dans le pré a donc publié un selfie à deux, plein de complicité. "Il est tendre avec les gens fragiles, et effronté avec les puissants, a-t-elle commenté. Il préfère parler de sexe plutôt que d'affronter la détresse qu'il ressent chez les gens. Il les aime, car il les comprend. Il rit pour fuir l'introspection, les conventions l'ennuient, il a une urgence à vivre comme s'il allait mourir demain. Il se terre chez lui quand il va mal, sa pudeur lui interdit de montrer sa face de clown triste. Mais si moi je vais mal, il ne me lâche pas. Les gens qui ne le connaissent pas l'aiment pour ce qu'il semble être, et ceux qui le connaissent l'aiment pour ce qu'il est. C'est le même, il ne triche pas. J'ai la chance d'être son amie, et je l'aime de tout mon coeur. Dans un an, il aura 50 balais lui aussi, ce petit con ! Happy birthday mon Steph."

Cette belle déclaration d'amitié a évidemment reçu des dizaines de milliers de like et la comédienne Chantal Ladesou, qui fréquente le duo dans les Grosses Têtes sur RTL, a réagi : "C'est très beau ce que tu écris sur lui Karine et je pense très vrai !"

Une déclaration très émouvante qui, à coup sûr, a dû faire très plaisir à notre Stéphane Plaza national.