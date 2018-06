Karine Le Marchand, sa tendre déclaration à Stéphane Plaza : "Je t'aime"

C'est une véritable histoire d'amitié qui s'inscrit dans le temps...

Depuis qu'ils se sont rencontrés grâce à leurs émissions à succès sur M6, Karine Le Marchand et Stéphane Plaza sont devenus littéralement inséparables. Le 4 juin dernier, le duo infernal était par exemple aperçu très dissipé dans les tribunes de Roland-Garros.

Samedi 9 juin 2018, à l'occasion des 48 ans de l'animateur de Recherche maison ou appartement, la star de L'amour est dans le pré a publié un selfie à deux, plein d'amour, sur son compte Instagram afin de lui faire passer publiquement un message. En légende, Karine Le Marchand a statué : "Joyeux anniversaire mon Steph ! Avec moi, tu t'es mis au thé vert, tu as couru les 20 km de Paris, tu es devenu ponctuel et presque organisé (si si !), je t'ai vu t'épanouir au théâtre, accepter enfin que tu avais droit au succès et aux honneurs... On est toujours là quand on va mal, et pour partager nos grandes joies, ton regard sur moi est bienveillant et plein d'amour, sur un 't'es pas cap' on ferait n'importe quoi, ensemble on a 12 ans ou 70, on se moque des conventions, on saute dans les flaques, on a le même flair pour repérer les cons et les opportunistes... On veut le meilleur pour l'autre, on se défend jusqu'à la mort... Tu es un homme extraordinaire, fait de droiture, de profondeur, de fêlures aussi... Je suis riche de notre amitié. Je t'aime fort vieille canaille #amispourlavie."

Une déclaration très émouvante qui, à coup sûr, a dû faire très plaisir à notre Stéphane Plaza national. Si pour l'heure l'animateur n'a pas répondu à cette délicate attention, Cristina Cordula a quant à elle montré son émotion en commentant le post de Karine Le Marchand avec des petits emojis trèfles à quatre feuilles.

La grande famille M6 !