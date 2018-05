Karine Le Marchand se dévoile "sans brushing" : L'animatrice rayonne !

Dimanche 20 mai, Karine Le Marchand a surpris ses admirateurs sur son compte Instagram en se dévoilant plus naturelle que jamais.

Alors que la France entière profitait de températures clémentes, la très populaire animatrice de L'Amour est dans le pré sur M6 a décidé de se montrer sans artifice... et surtout sans être passée par l'étape brushing. Du coup, fini la chevelure lisse et maîtrisée, Karine Le Marchand (49 ans) a assumé un look plus naturel qui lui allait également comme un gant ! "Journée sans brushing", a-t-elle simplement indiqué en légende du cliché où on la voit prendre la pose allongée sur un canapé, tout sourire.

Bien entendu, les internautes ont été nombreux à vouloir commenter la publication de la complice de JoeyStarr. "Vous êtes tellement belle avec vos bouclettes", "C'est top comme ça aussi. Tout vous va, quelle chance !", "C'est encore mieux avec les cheveux au naturel", "Le dimanche, tout est permis. L'absence de brushing n'altère pas la beauté de votre visage et de votre sourire", pouvait-on lire parmi les premières réactions.

Deux jours plus tôt, à l'occasion du mariage entre le prince Harry et Meghan Markle, Karine Le Marchand prenait déjà la parole sur Instagram pour faire part de sa grande satisfaction devant ce spectacle suivi par des milliards de gens. "On mérite toutes d'être la princesse d'un homme qui nous aime autant qu'on l'aime, qui nous le dit et nous le prouve. Une métisse à la cour d'Angleterre, ça me fait zizir", publiait-elle.