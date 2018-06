Karine Le Marchand seins nus sur Instagram : La photo qui fait sensation !

Karine Le Marchand se retrouve seins nus sur Instagram... malgré elle ! En effet, c'est après avoir perdu un pari contre son ami Stéphane Plaza que l'animatrice de L'amour est dans le pré (M6) s'est retrouvée topless sur le célèbre réseau social !

Sur le cliché, la jolie brune de 49 ans apparaît assise sur une chaise, en legging et bottes noirs. Si elle est vêtue en bas, la complice de JoeyStarr est en train de retirer le haut, un T-shirt blanc ! "Désolé ma Karine, tu as perdu ton pari. Un pari est un pari et tu es une femme d'honneur. Tu connais ton gage : je poste cette photo et tu la repostes #jetaime #amispourlavie", écrit Stéphane Plaza en légende.