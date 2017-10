Karine Silla et sa fille Roxane Depardieu: La vie avec Gérard, Julie, Elisabeth...

En publiant son troisième livre, L'Absente de Noël, Karine Silla raconte une histoire de famille recomposée qui s'inspire de son vécu et de ses proches. L'un des personnages, Antoine, fait penser à Gérard Depardieu, le père de la fille aînée de l'auteur, Roxane, 25 ans. Cette dernière a joué d'ailleurs un rôle important dans le processus d'écriture. Elle en parle dans le magazine Elle, abordant avec franchise ses relations avec son entourage.

Sa fille aînée Roxane Depardieu a influé sur le livre, confie Karine Silla, qui est devenue ensuite mère d'Iman (18 ans) et des jumeaux Pablo et Tess (14 ans), nés de son couple avec Vincent Perez : "Au cours de l'écriture, Roxane est partie de la maison, et j'ai eu envie de parler des liens qui se dénouent."

J'ai découvert qu'il était un peu moins séparé qu'il ne le prétendait.

Pour la revue Elle, Karine Silla révèle la situation complexe dans laquelle elle s'est retrouvée en étant en couple avec Gérard Depardieu, puis maman de leur fille : "Roxane a été légitimée par Gérard bien avant sa naissance. Il voulait être certain qu'elle porte son nom au cas où il aurait été en voyage au moment de son arrivée. Nous nous sommes rencontrés à New York et je l'ai suivi à Paris, où j'ai découvert qu'il était un peu moins séparé qu'il ne le prétendait. Que ses vies étaient emmêlées. Ce retour en France a été particulier. Avec ses chagrins, ses frustrations... Gérard était totalement dépassé par ses sentiments." Elle ajoutera : "Il était écartelé entre son épouse et moi-même qui n'avait que 25 ans."

Avec bienveillance et du recul – elle est restée amie avec le monstre sacré du cinéma –, Karine Silla donne des éléments pour comprendre pourquoi Gérard Depardieu était déchiré : "Pour lui, c'était inhumain de quitter une femme avec laquelle il avait passé trente ans et avec qui il avait deux enfants." Elle se met aussi à la place de la famille Depardieu : "C'était inaudible pour Julie, sa fille de 15 ans à l'époque, d'admettre l'existence d'une petite soeur. La relation entre Julie et Roxane était tout simplement impossible. Avec Guillaume, c'était plus simple, il l'a tout de suite acceptée." Puis, elle dira : "Guillaume, avec sa poésie et son intelligence composait avec tout ça, Julie se renfermait et Roxane décidait d'exister comme elle en avait envie !"

J'ai toujours vu en Gérard un homme qui aimait profondément ses enfants.

On sait que les relations de Gérard Depardieu avec ses enfants Julie et Guillaume n'ont pas toujours été faciles, qu'en est-il de celles avec Roxane ? "Je pense juste que ce n'est pas pareil d'être père à 19 ans, l'âge auquel il a eu Guillaume, qu'à 42 ans. J'ai toujours vu en Gérard un homme qui aimait profondément ses enfants, qui était ému par eux. Après, il a fait comme il a pu, avec les modèles dont il disposait. Je ne l'ai jamais jugé et j'ai toujours dit à Roxane de ne pas essayer de le changer."

Karine Silla s'est adaptée à la situation, surmontant les difficultés : "J'ai souffert des non-dits. Des bruits de couloir. Elisabeth, pour laquelle j'ai la plus grande tendresse, car je peux comprendre son chagrin, a longtemps véhiculé l'idée que Roxane n'était pas la fille de Gérard. (...) Je pense que, pour Elisabeth, c'était plus simple d'être dans le déni. Mais cela a été douloureux pour moi pendant longtemps."

L'apaisement est venu de l'apparition dans leur vie de Carole Bouquet pour Gérard Depardieu, et de Vincent Perez pour Karine Silla. "Il a élevé Roxane en laissant à Gérard sa place de père." Au sein de sa famille de quatre enfants, la soeur complice de Virginie Silla – épouse de Luc Besson – a également vu le temps simplifier les chose : "C'est lorsque Roxane est partie à l'université qu'Iman, ma deuxième fille, a peu trouver sa place. Quant à Tess, sa plus petite soeur, elle idolâtre son aînée." Artiste, Roxane Silla est une jeune femme épanouie et amoureuse, prouvant que la famille recomposée de Karine Silla lui a permis de trouver son équilibre.

