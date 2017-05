Karissa et Kristina Shannon : Les bombes jumelles arrêtées après une bagarre

La liste des célébrités aux prises avec la justice s'allonge ! Karissa et Kristina Shannon y ont récemment inscrit leurs noms à la suite de leur arrestation par la police. Arrestation survenue au domicile des soeurs jumelles de 27 ans, après une dispute extrêmement violente...

L'incident a eu lieu dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 mai, à West Hollywood. Des agents de police sont intervenus aux alentours de 3h30 du matin, après une dispute qui a opposé Karissa et Kristina Shannon. Selon TMZ, les playmates, qui avaient consommé de l'alcool, ont échangé plusieurs coups. Kristina aurait frappé sa soeur au visage. Karissa se serait saisie du boîtier de sécurité de la maison et l'aurait jeté sur Kristina. La jeune femme a deux dents cassées.

Les ex-protégées d'Hugh Hefner, fondateur de l'empire de charme Playboy et de l'émission de télé-réalité The Girls Next Door, ont été arrêtées. Karissa et Kristina ont été inculpées de violences domestiques, un délit pour la première et un délit mineur pour sa jumelle, aux blessures bien plus graves.

Quelques jours avant cette bagarre, Karissa et Kristina régalaient leurs abonnés sur Instagram avec la publication d'une vidéo d'elles, partageant un moment complice.