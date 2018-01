Karl Lagerfeld barbu : Ce petit rien qui chamboule la planète Mode

La silhouette et le look de Karl Lagerfeld sont tellement reconnus que le créateur est devenu un logo sur pied. Aussi, le moindre changement de look du directeur artistique de Chanel et Fendi est rare. Sa dernière mue date du début des années 2000 avec une impressionnante perte de poids. Samedi 20 janvier 2018, à l'occasion du défilé Dior Homme de Kris Van Assche, le vénérable Karl a surpris tout le monde avec une coquetterie à laquelle personne ne s'attendait...

Ce n'est pas une révolution mais presque un tsunami qui s'est abattu sur le monde de la mode. La veste cintrée, le col blanc, les cheveux poudrés, la collection de bagues, tout y est, mais le visage de Karl Lagerfeld, en partie dissimulé derrière ses lunettes de soleil, affiche un détail quasi révolutionnaire pour le créateur : une barbe. Aussi blanche que ses cheveux, elle vient de faire son apparition sur les joues de Karl Lagerfeld, lui qui n'a pas changé en presque vingt ans. Le mois dernier, lors de la présentation de son défilé Chanel Métiers d'art à Hambourg, il avait encore les joues rasées. C'est une époque révolue. En 2018, le touche-à-tout affiche une pilosité inédite...

La dernière grande mue du créateur date du début des années 2000. À l'époque, son tour de ceinture est proportionnel à son succès. C'est alors qu'un jeune Hedi Slimane se voit donner carte blanche pour créer le département homme de Christian Dior. La silhouette longiligne, les jeans skinny et les cravates fines dont il habillait déjà les rockeurs de The Libertines ou Franz Ferdinand composent l'ADN de Dior Homme et sont encore revisités aujourd'hui par Kris Van Assche, le directeur artistique de la marque. Karl Lagerfled est un fan absolu d'Hedi Slimane (nommé ce week-end chez Céline) : pour rentrer dans les costumes très cintrés de Dior, l'Allemand entame un régime draconien et change de corps. Depuis, cette silhouette en noir et blanc n'a pas bougé d'un iota... La voilà désormais parée d'une fine barbe blanche.