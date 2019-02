Karl Lagerfeld : Lily-Rose Depp se souvient de celui qui a tant cru en elle

Karl Lagerfeld a contribué à l'explosion de la carrière de Lily-Rose Depp, en faisant d'elle l'une de ses muses et star de certains de ses défilés, auxquels elle est souvent venue accompagnée de sa maman, elle aussi l'une des héroïnes du Kaiser. Alors quand la fille de 19 ans de Vanessa Paradis et de Johnny Depp a appris la mort du directeur artistique de Chanel survenue le 19 février 2019 à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), de nombreux souvenirs lui sont revenus.

Invoquant une immense gratitude envers celui qui lui a tant apporté, Lily-Rose Depp s'est d'abord adressée à son "Cher Karl" en français. "Que dire pour exprimer à quel point vous allez nous manquer", a-t-elle ajouté avant de passer dans la langue de Shakespeare. "Mon coeur est lourd aujourd'hui mais tant rempli de reconnaissance pour tout ce que vous m'avez appris et fait pour moi. Votre gentillesse, votre humour et votre loyauté vivront toujours dans le coeur de ceux qui vous ont connu et votre génie survivra à jamais", a-t-elle poursuivi.

Récemment vue au cinéma dans L'homme fidèle de et avec Louis Garrel et son épouse Laetitia Casta, la jeune actrice sait qu'elle doit énormément à l'homme au catogan et aux lunettes de soleil : "Les mots ne peuvent décrire combien votre croyance en moi a eu un impact sur chaque aspect de ma vie; c'est un cadeau dont je ne pourrai jamais vous remercier. Grâce à vous mes rêves sont devenus réalité."

Lily-Rose Depp a conclu son message en français : "Karl, on vous aime. Merci, merci, merci. Vous êtes éternel."