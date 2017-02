Karlie Kloss : Accusé d'appropriation culturelle, le top model s'excuse

"Ces images s'approprient une culture qui n'est pas mienne et je suis sincèrement désolée d'avoir participé à une séance photo culturellement sensible", a tweeté Karlie Kloss ce mercredi 15 février. Le top model de 24 ans fait ici allusion à un éditorial de six pages publié dans le numéro de mars 2017 de Vogue. Karlie s'y met en scène dans la peau d'une geisha et dans un décor de maison japonaise. L'Américaine a été photographiée par Mikael Jansson.

"Mon objectif est, et sera toujours, de valoriser et d'inspirer les femmes. Je m'assurerai que mes futurs shootings et projets reflètent cette mission", ajoute Karlie Kloss dans son mot d'excuse.

L'Américaine a récemment assisté au défilé Calvin Klein, le plus attendu de la Fashion Week de New York. Elle est actuellement à Saint-Barthélemy, pour la réalisation d'une nouvelle campagne publicitaire de la marque Express.