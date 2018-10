Karlie Kloss mariée : Angélique en robe Dior, elle épouse Joshua Kushner

Joshua et Karlie sont devenus mari et femme à l'issue d'une cérémonie religieuse organisée dans l'État de New York. Quelque 80 invités y ont assisté. Le couple a l'intention d'organiser une plus grande réception au printemps prochain.

Le petit frère du gendre et conseiller de Donald Trump (et mari d'Ivanka Trump) Jared Kushner a demandé la main de Karlie au mois de juillet.