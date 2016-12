Karlie Kloss : Torride pour les fêtes, en lingerie et talons hauts !

J-2 avant Noël, et le LOVE Advent révèle ses dernières surprises. Celle du jour répond au nom de Karlie Kloss et apparaît dans une vidéo ultrasexy. Que porterez-vous pour les fêtes ? Karlie a choisi une très petite tenue...

Après les numéros de charme d'Alessandra Ambrosio et d'Irina Shayk dans ses oeuvres, le photographe Phil Poynter dévoile son nouveau film coquin. Karlie Kloss en est l'héroïne et se met en scène en pleine préparation. D'abord habillé d'une robe noire, le top model de 24 ans décide de pimenter son look du jour : soutien-gorge et rouge à lèvres rouge, cheveux mouillés, porte-jarretelles, collants noirs et souliers Christian Louboutin le composent désormais !

Ainsi vêtue, Karlie offrira aux convives de son réveillon de Noël et de sa nuit du Nouvel An des souvenirs mémorables. L'ambassadrice de L'Oréal Paris prépare les deux événements dans la bonne humeur, comme l'indiquent ses dernières photos publiées sur Instagram. Rentrée à New York après de petites vacances à Hawaï, mademoiselle Kloss a vécu un choc thermique extrême !