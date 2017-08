Karole Rocher enceinte : 2e bébé avec Thomas Ngijol et 5e enfant pour l'actrice

Épanouie sur les écrans, petits et grands – elle sera en mars à l'affiche de Paris la blanche et prépare un film avec son amoureux, Black Snake –, Karole Rocher est aux anges auprès de sa famille. "Ce qui me rassure, c'est de voir à quel point mes filles sont autonomes et équilibrées", avait-elle déclaré dans Paris Match. Il faut dire que l'enfance de Karole Rocher n'a pas été heureuse, comme elle le confiait dans son portrait pour Next – Libération en 2011 : "J'ai débarqué dans ma vie d'adulte en me sentant moche. Mais on ne va pas en faire des tonnes non plus, les claques, le martinet, je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé."