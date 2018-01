Karole Rocher se met à nu pour "le droit à ne pas être importunée"

Relativement discrète depuis les révélations du scandale Weinstein, Karole Rocher n'a pu se taire plus longtemps après la parution d'une tribune notamment défendue par Catherine Deneuve pour la "liberté d'importuner". Sur Instagram, l'actrice de 43 ans, compagne de Thomas Ngijol à la ville, a publié un superbe post.

"Être libre est un luxe que malheureusement tout le monde ne peut pas s'offrir... Travaillons pour que nos enfants, garçons ou filles le soient ... #ledroitdenepasetreimportunée", écrit-elle en légende de trois photos. Sur la première, elle prend la pose, sensuelle à souhait et simplement vêtue d'une culotte en soie. Sur la seconde, elle est totalement nue et met en avant un énorme ventre rond – probablement celui qui abritait son cinquième enfant né à la fin de l'automne 2017 - et sur la troisième, elle est avec ses trois plus jeunes enfants.

Ce post a été salué par un grand nombre de ses fans et abonnés. "Magnifique", "Superbe", "Tout à fait @karolerocher travaillons pour un monde plus libre", peut-on lire. "T'es canon. Tu es une des filles que j'aime avoir rencontré, je t'aime pour ta liberté de penser, ta soif de vivre, d'aimer ta générosité, ton amour grandiose pour les tiens mais aussi pour les autres, tu m'inspires depuis toutes ces années je t'aime fort copine", lui écrit également une amie.