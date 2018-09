Kate Beckinsale, 45 ans, ressort avec son ex très sexy de 23 ans

Aux dernières nouvelles - c'est à dire celles d'août 2017 -, Kate Beckinsale avait mis fin à son histoire avec Matt Rife. Mais les liens entre la sublime actrice anglaise de 45 ans et l'humoriste et présentateur télé de 23 ans sont loin d'être totalement rompus... Bien au contraire : les deux ex se sont retrouvés à Los Angeles.

Kate Beckinsale et Matt Rife ont en effet passé la soirée du 19 septembre 2018 ensemble. Le duo s'est d'abord rendu au spectacle de Dave Chappelle joué au club Peppermint situé dans le quartier de West Hollywood, avant d'aller dîner ensemble chez Nice Guy. Si les ex-amoureux n'ont pas été photographiés en train d'échanger des baisers ni le moindre geste tendre, ils sont proches et sont surtout repartis ensemble du restaurant, dans la même voiture.

Lors de l'annonce de leur rupture à l'été 2017, il avait été rapporté par Us Weekly que leur idylle s'était "essoufflée" après quelques rencards "amusants". "Kate est célibataire et heureuse de l'être. Elle a du pain sur la planche. Kate est très occupée avec sa fille [Lily, 19 ans née de sa relation avec l'acteur Michael Sheen, NDLR] et sa carrière", avait commenté une source. Il semblerait donc que la bombe d'Underworld ait à nouveau assez de temps libre pour papillonner avec son ex. Mariée durant onze ans au réalisateur Len Wiseman, dont elle a divorcé en novembre 2015, Kate Beckinsale ne cherche plus les complications mais que de bons moments sans engagement.