Kate Beckinsale célibataire : Avec son toy boy de 21 ans, c'est déjà fini

La belle Kate Beckinsale est déjà de retour sur le marché du célibat. Selon les informations du magazine Us Weekly, l'actrice de 44 ans a rompu avec son jeune petit ami, l'humoriste et présentateur télé Matt Rife.

La star britannique et le beau gosse de 21 ans avait été vus pour la première fois en public lors d'une sortie complice dans les rues de Los Angeles, fin juin. Quelques semaines plus tard, et après quelques rencards "amusants", l'idylle s'est "essoufflée", comme l'a révélé un proche. "Elle est célibataire et heureuse de l'être. Elle a du pain sur la planche. Kate est très occupée avec sa fille [Lily, 18 ans et fraîchement diplômée, née de sa relation avec l'acteur Michael Sheen, NDLR] et sa carrière", a-t-on ajouté.

Depuis son divorce d'avec le réalisateur Len Wiseman, survenue en novembre 2015 après onze années de mariage, la vedette des films Underworld, qui a échappé de peu aux menaces de mort d'un déséquilibré, cultive l'image d'une femme libre, heureuse et indépendante qui se concentre essentiellement sur ses nombreux projets. Dans quelques jours, elle sera ainsi de retour au cinéma dans le film The Only Living Boy in New York (sortie prévue le 11 août aux États-Unis) aux côtés de Jeff Bridges, Pierce Brosnan et Cynthia Nixon. Son tout nouveau film intitulé Farming est quant à lui en préproduction.