Kate Beckinsale dans Blood Wars : Sublime vampire depuis 13 ans pour Underworld

Il y a plus de treize ans, la douce infirmière de Pearl Harbor décroche le rôle de Sélène dans Underworld, sous la direction de Len Wiseman. À 43 ans, la star britannique endosse pour la cinquième fois le costume de la vampire guerrière dans l'opus Blood Wars. Un long métrage fidèle à l'esprit de la franchise et toujours plus palpitant.

L'histoire : Le sang de Sélène, la plus puissante des vampires, est la clé. La bataille sera donc âpre entre vampires et lycans dans le cinquième volet de la saga Underworld. Réalisé par Anna Foerster, ce nouvel épisode compte également sur les talents de Theo James, la révélation séduisante de Divergente.

L'aventure se poursuit donc en beauté, cette fois devant la caméra d'Anna Foerster, réalisatrice de plusieurs épisodes d'Esprits criminels et d'Outlander. Elle est également la directrice de la photographie de White House Down, ce qui promet du grand spectacle bien maîtrisé !

Underworld: Blood Wars, en salles le 15 février 2017