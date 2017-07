Kate Beckinsale menacée de mort : son agresseur traverse le pays pour la suivre

Grosse frayeur pour Kate Beckinsale. Selon les informations rapportées par le site TMZ, l'actrice de 44 ans est menacée de mort par un homme qui la suit partout à travers les Etats-Unis depuis environ un an. Déterminé à s'approcher de la comédienne coûte que coûte, ce dernier a multiplié les tentatives effrayantes au cours des récents mois et a de nouveau été arrêté.

Terry Lee Repp, 45 ans, a été appréhendé par la police samedi matin (29 juillet 2017) au Tampa Bay Comic Con, convention de comics organisée en Floride en présence de nombreuses personnalités. La star de la saga Underworld venait y animer un panel lors duquel elle devait se soumettre au jeu des questions/réponses face aux fans. Mais alors que Kate Beckinsale devait débuter ce rendez-vous à 11 heures, "un officier de police a reconnu Repp (...) et l'a pris sur le fait". Embarqué au poste pour "harcèlement", le déséquilibré a été placé en détention provisoire.

Il faut dire que le passif de l'homme est chargé et qu'il est aujourd'hui facile pour les autorités de le repérer à ce genre d'événement. En 2016, Terry Lee Repp avait suivi la maman de Lily (18 ans) lors d'une manifestation similaire à Salt Lake City (Utah) et avait réussi à avoir "un contact physique" avec elle, lui touchant le dos. A l'époque, il l'avait menacée de la poignarder. Plus tard dans l'année, il l'avait de nouveau suivie lors d'un événement organisé à Houston (Texas) avant d'être arrêté par la police. Dans un rapport, les autorités avaient décrit un homme qui a une "obsession irrationnelle pour la victime et qui a voyagé à travers le pays dans le but de la harceler". TMZ ne précise pas d'où est originaire Terry Lee Repp.

Après cette nouvelle arrestation, Kate Beckinsale (qui a été vue fin juin avec son nouveau compagnon de 21 ans, Matt Rife) a donc été contrainte de décaler son rendez-vous avec les fans pour se rendre au poste de police afin de faire une déposition. De retour au Tampa Bay Comic Con en fin d'après-midi, la star britannique a mené l'événement comme si de rien n'était, prenant même le temps de signer des autographes et de prendre quelques photos avec ses admirateurs. Classe !