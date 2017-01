Kate Beckinsale : Torride et musclée, la star d'Underworld dévoile ses secrets

De retour au cinéma dans le cinquième volet de la saga Underworld (dont la sortie est prévue le 11 janvier en France), Kate Beckinsale a été mise à l'honneur à l'occasion d'un nouveau shooting sexy organisé pour le magazine Shape.

Dévoilant sa plastique parfaite et une silhouette ultratonique, l'actrice de 43 ans s'y affiche en bikini, vêtue d'une simple culotte jaune et d'une brassière bleue qui mettent en valeur son ventre musclé.

Absolument radieuse, celle qui a officialisé l'an dernier son divorce avec le réalisateur Len Wiseman (le couple a été marié pendant onze années avant de se séparer en 2015) a profité de son entretien avec la publication pour évoquer ses habitudes alimentaires et ses secrets bien-être. "J'ai été très longtemps végétarienne. Mais lorsque j'ai tourné Pearl Harbor, je n'avais pas d'énergie, et le coach avec lequel je travaillais m'avait dit : 'Tu dois commencer à manger du poulet et du poisson.' C'est donc ce que j'ai fait et cela m'a aidée. On mange sain avec Lily [la fille de 17 ans qu'elle a eue avec l'acteur Michael Sheen, NDLR]. Nous cuisinons beaucoup de légumes sautés, comme des choux de Bruxelles et des brocolis, du poulet et du poisson. Et puis je ne bois pas d'alcool. Cela fait vite son effet, donc je ne prends jamais un verre d'alcool entier", a-t-elle déclaré.

Grande adepte des exercices physiques, Kate Beckinsale admet ainsi qu'elle reste en forme en faisant régulièrement du cardio. "Je me lève, je prends mon petit déjeuner et puis je fais du sport. Je préfère faire ça le matin. Ceci étant dit, je ne me lève naturellement pas tôt. Ce serait tellement mieux pour moi si le monde entier allait se coucher à 4h du matin et se levait à midi. Mais ce n'est pas le cas", a-t-elle conclu avec humour.