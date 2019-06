Kate et William : Retour de Rose Hanbury, la supposée maîtresse du prince

Marquise de Cholmondeley, Rose Hanbury est une amie de longue date de Kate Middleton. Épouse de David Cholmondeley, la jeune femme de 35 ans est également liée à la famille royale Britannique. En effet, elle est la petite fille de Lady Elizabeth Longman, ancienne demoiselle d'honneur du mariage de la reine Elizabeth II. Mais depuis quelques mois, des rumeurs d'infidélité semblent avoir entaché la relation entre Kate et Rose.

Alors lorsque Rose apparaît le lundi 3 juin 2019 au palais de Buckingham pour participer au banquet donné en l'honneur de Donald Trump, c'est la stupeur. D'ailleurs et par le plus grand des hasards, Rose Hanbury a choisi une robe blanche (très) décolletée pour son grand retour. Un moyen de se faire remarquer auprès du prince ? Les deux femmes n'étaient pas placées à la même table pour déguster leur dîner. Par le passé, le couple de Cholmondeley avait déjà été convié à des dîners d'État mais ne s'y rendait plus depuis le scandale provoqué par les médias.

Selon les rumeurs, Rose aurait en effet eu une relation avec le prince William lorsque Kate était enceinte de leur dernier enfant, Louis. Ces commérages se sont ensuite accentués lorsque Rose a été discrètement mise à l'écart par la duchesse de Cambridge. Le 22 mars 2019, The Sun révélait : "Tout le monde sait que Kate et Rose ont eu une terrible brouille. Elles étaient proches mais ce n'est plus le cas." Depuis, la jeune femme avait été mystérieusement écartée des événements mondains et vivait (recluse ?) dans sa propriété de Norfolk. Kate aurait été ferme : "Kate a été claire, elle ne veut plus les voir et veut que William les fasse disparaître, malgré leur statut social."