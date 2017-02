Kate Hudson : Dix ans après le divorce, son ex lui dispute la garde de leur fils

Kate Hudson et son ex-mari Chris Robinson ont à nouveau rendez-vous au tribunal. Dix ans après avoir divorcé de l'actrice américaine, le rockeur a demandé à revoir leur accord au sujet de la garde de leur fils Ryder (12 ans).

Selon les informations du DailyMail, l'ancien couple se partage actuellement la garde alternée de leur fils, mais le chanteur des Black Crowes a demandé à ce que le dossier soit ré-évalué par un juge. A défaut d'être parvenu à un accord à l'amiable l'été dernier, les deux parents ont accepté de se plier à une batterie de tests pour déterminer des nouveaux arrangements concernant la garde de leur fils.

"Le juge effectuera un test et établira un rapport écrit accompagné de ses recommendations à la cour qui développera un programme d'éducation et déterminera de la garde physique et légal, qui comprendra notamment le lieu où l'enfant résidera ainsi que les droits de visite, déterminés en fonction de l'intérêt de l'enfant", rapporte le site anglais.

Des psychothérapeutes et éducateurs seront chargés d'évaluer les deux parents, qui se plieront aussi à des examens toxicologiques, si nécessaire. Une évaluation qui n'est pas sans prix puisque la cour, qui a ordonné à Kate Hudson de prendre en charge l'addition, a estimé qu'elle avait 5 jours pour déposer 7500 dollars de garantie. En outre, l'actrice de 37 ans et le chanteur de 50 ans ont jusqu'au 30 juin prochain pour trouver un arrangement, à défaut, le juge se chargera de trancher pour eux.

Rappelons que depuis leur séparation, Chris Robinson a refait sa vie avec sa nouvelle (et troisième) épouse Allison Bridges, avec qui il partage une petite fille prénommée Cheyenne (7 ans). De son côté, Kate Hudson est célibataire depuis la rupture de ses fiançailles avec le chanteur de Muse, Matt Bellamy, avec qui elle partage le petit Bingham (5 ans).

Coline Chavaroche