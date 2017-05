Kate Hudson embrasse son nouveau chéri... sous les yeux de sa maman

Quelques jours après avoir laissé briller sa mère à la remise de son étoile sur le Walk of Fame, Kate Hudson a volé la vedette à Goldie Hawn lors de la première de Snatched. Mercredi 10 mai, le tapis rouge avait été déroulé au Regency Theatre, où de nombreuses stars ont répondu présentes. En tête, Goldie Hawn et sa fille de fiction, Amy Schumer. Un duo explosif qui n'a pas suffit car les regards étaient tous tournés vers Kate Hudson... et son chéri. C'est en effet lors de cette soirée que l'actrice américaine a choisi d'officialiser et confirmer sa nouvelle idylle.

Celle que l'on disait très proche de Brad Pitt il y a quelques semaines a ainsi déclenché une avalanche de flashs lorsqu'elle s'est présentée devant les photographes en compagnie de Danny Fujikawa. L'homme est méconnu du grand public, mais depuis quelques jours, il agite la presse people californienne autour d'une supposée idylle avec Kate Hudson. Des photos prises dans la rue en attestent... Et il n'a guère fallu attendre longtemps avant de voir le supposé couple rendre public son amour l'un pour l'autre. Mieux, les deux tourtereaux ont joué le jeu à fond, s'embrassant fougueusement et tendrement devant le mur de photographes.

Mais qui est ce Danny Fujikawa ? Originaire de Los Angeles, Danny est un musicien amateur d'alt-rock qui a fondé avec son frère un groupe prénommé Chief et dont il était le chanteur et guitariste. Il avait monté ce groupe à New York, où il faisait des études à la prestigieuse New York University. De retour dans la Cité des Anges, il a fini par abandonner son groupe pour monter un label, Lightwave Records, avec comme partenaire Chris Acosta (le leader de Delta Mirror). C'est sur ce label que Fujikawa a sorti son album solo, Cellophane Castles.

Très élégant avec sa belle, Danny Fujikawa a en tout cas montré une très belle assurance pour son premier tapis rouge aux côtés de la star. À côté, Goldie Hawn n'a pu rivaliser, même si la comédienne de 71 ans a assuré le show, que ce soit au côté de son fiancé Kurt Russell, avec sa fille, ou bien avec la truculente Amy Schumer – qui n'est pas passée inaperçue avec son généreux décolleté dans une robe Antonio Berardi.

Parmi les autres invités, on a pu croiser Ashley Tisdale, la toujours impeccable Jane Seymour, le réalisateur et scénariste Paul Feig, les seconds rôles de Snatched (Ike Barinholtz, Wanda Sykes, Christopher Meloni et Randall Park), le Monty Python Eric Idle, Matthew Morrison et sa femme Renee, Dana Delany ou encore Amber Stevens.

Snatched (Larguées en version française) sortira dans nos salles le 16 août.