Kate Hudson enceinte : Une jolie baby shower juste avant l'accouchement

Dimanche 23 septembre 2018, Kate Hudson, enceinte de son troisième enfant, a célébré l'arrivée très prochaine de sa fille. Ses plus proches amies lui ont organisé une grande baby shower dans le jardin de sa belle maison de Los Angeles. Il y avait du rose partout et beaucoup de bonne humeur.

Kate Hudson, 39 ans, a posté une photo sur Instagram. La fille de Goldie Hawn pose entourée de ses amies, notamment l'actrice Sara Foster et la créatrice de bijoux Jennifer Meyer (ex-compagne de Tobey Maguire). En légende, la compagne du musicien Danny Fujikawa a écrit : "Reconnaissante que ces beautés m'aient organisé la plus jolie fête pour notre petite fille."

L'actrice ajoute que son compagnon et elle sont prêts. Ces derniers jours, Kate Hudson a dévoilé sur les réseaux sociaux des images de Danny faisant des essais avec un porte-bébé mais aussi les premières images de la chambre de sa fille. La semaine dernière, Kate et sa maman Goldie Hawn étaient les invités du talk show d'Ellen DeGeneres. Hudson s'est amusée d'être sans doute "l'invitée la plus enceinte" que l'animatrice ait jamais reçue : "Je peux perdre mes eaux à tout moment maintenant."

Kate Hudson est déjà maman de deux garçons : son fils Bingham, dont le père est le leader du groupe Muse, Matt Bellamy, a 7 ans, tandis que son aîné Ryder, né de sa relation avec Chris Robinson, a 14 ans.