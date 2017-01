Kate Hudson reine du pole dance et maman émue...

Que le temps passe ! A 37 ans, la jolie Kate Hudson a fêté ce week-end le 13e anniversaire de son fils Ryder Robinson, qu'elle a eu avec son ex-mari Chris Robinson, le leader de The Black Crowes, à qui elle est resté mariée de 2000 à 2007. Pas peu fière de son aîné, l'actrice américaine a publié une jolie déclaration d'amour sur les réseaux sociaux, assortie d'une photo souvenir datant de l'époque où l'adolescent était encore tout bébé !

"Treize ans... Aujourd'hui je réfléchis à la chance que j'ai d'avoir passé la majeure partie de ma vie d'adulte en tant que mère de Ryder. Mon tendre petit homme ! Aujourd'hui tu fêtes tes 13 ans ! J'ai du mal à m'en rendre compte mais quand je te regarde, mon dieu, ça y est tu es adolescent ! J'aime plus que tout la personne que tu es et le jeune homme que tu es en train de devenir. Intelligent, drôle, joyeux, tolérant, sensible, empathique, aimant... Continue d'entretenir les qualités naturelles que tu possèdes, je serai toujours là pour t'aider à les nourrir et les redécouvrir en cas de tempête", a-t-elle écrit sur sa page Instagram.