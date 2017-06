Kate Hudson : Shots de jus, fruits secs et tofu... son infernal régime

Le temps ne semble avoir aucune prise sur la belle Kate Hudson. A 38 ans et après deux grossesses, la jolie blonde affiche une silhouette irréprochable et une pêche d'enfer. Toujours très souriante, l'infatigable actrice doit sa forme à une hygiène de vie irréprochable.

Lors d'une récente interview accordée au magazine Grazia, la star du film Presque Célèbre a confié les secrets de son physique de rêve. Au programme : beaucoup de sport et une alimentation très saine. "Je fais du sport pratiquement tous les jours pour entretenir ma ligne", a-t-elle reconnu en listant ses activités favorites. Pilates, danse, vélo d'intérieur et corde à sauter.

La fille de Goldie Hawn a d'ailleurs une petite astuce pour celles qui manquent de temps : "J'ai toujours une corde à sauter dans mon sac à main. C'est l'exercice cardio le plus intense et le plus facile à réaliser. J'essaie de caler cinq minutes quatre fois par jour, ça fait immédiatement vingt minutes quotidiennes d'exercice de haute intensité sans avoir à bousculer mon emploi du temps."

Une discipline alimentaire de fer

Kate Hudson suit de manière irréprochable un programme établi avec sa coach Nicole Stuart et veille à équilibrer son alimentation. Le matin, elle fait l'impasse sur le petit déjeuner, se contente "d'un café et d'un jus vert" avant sa séance de sport. Puis, elle boit un smoothie protéiné. Le reste la journée, elle suit un régime alcalin.

"Je fuis les aliments super acides et au minimum 60% de mes calories doivent venir des légumes, des fruits, des fruits secs et du tofu. J'évite la viande, les laitages et le gluten. Et le sucre est mon ennemi juré. Je mange cinq petits repas par jour, et le midi je prends souvent une salade", a-t-elle ajouté. Un équilibre qu'elle respecte scrupuleusement.

La maman de Ryder (13 ans, qu'elle partage avec son ex-mari le rockeur Chris Robynson) et Bingham (5 ans, né de ses fiançailles passées avec Matthew Bellamy du groupe Muse), s'accorde rarement un écart même si il lui arrive de craquer sur un bon verre de vin ou une portion de frites.

En plus de cette routine sportive et alimentaire, la chérie du musicien Danny Fujikawa mise sur la méditation, le yoga, ainsi que les huiles essentielles et l'aide d'un naturopathe pour prendre soin de son corps au naturel. Et en cas de coup de mou ? Oubliez le chocolat, Kate Hudson assure qu'il n'y a rien de mieux qu'un "shot de jus pressés" pour se rebooster.

Coline Chavaroche