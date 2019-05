Kate Mara a accouché : adorable photo de son bébé avec Jamie Bell

S'il s'agit du premier enfant de l'actrice américaine de 36 ans, c'est le deuxième pour Jamie Bell. Avant de tomber amoureux de la belle Kate, rencontrée sur le tournage des Quatre Fantastiques et de l'épouser en 2017, il a été en couple avec Evan Rachel Wood qui lui a donné un fils, né en juillet 2013.

La grande soeur de Rooney Mara et le héros de Billy Elliot s'étaient croisés pour la première fois il y a un petit moment déjà. "On ne s'est pas rencontrés sur le tournage des Quatre Fantastiques. On s'est rencontré il y a bien dix ans. On avait fait des essais pour un film et on devait s'embrasser, et c'était très... J'ai dû embrasser beaucoup de garçons ce jour-là pour ces essais !", avait confié l'actrice sur le plateau de l'émission Watch What Happens Live with Andy Cohen en 2017.