Kate Mara évoque le moment où elle est tombée amoureuse de Jamie Bell

Réputée pour être très discrète sur sa vie privée, Kate Mara a accepté de faire une petite exception lors d'une récente apparition télévisée afin se confier sur son histoire d'amour avec Jamie Bell.

En couple depuis deux ans, l'actrice de 34 ans et le comédien anglais de 31 ans s'étaient donné la réplique en 2015 dans le film de super-héros Les Quatre Fantastiques, reboot boudé par la critique qui avait fait un véritable flop au box-office.

Si le long métrage n'a pas eu le succès escompté, Kate Mara et Jamie Bell n'ont aucun regret à avoir car c'est bien après le bouclage du tournage que le duo s'est formé, comme elle l'a elle-même révélé sur le plateau de l'émission Watch What Happens Live with Andy Cohen, lundi 22 mai. "Nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre pendant la tournée promotionnelle", a-t-elle confié après avoir été questionnée à ce sujet.

Bien avant de craquer l'un pour l'autre, la grande soeur de Rooney Mara et l'ex-époux d'Evan Rachel Wood (avec laquelle il a un petit garçon âgé de 3 ans et demi) s'étaient croisés pour la première fois il y a un petit moment déjà. "On ne s'est pas rencontrés sur le tournage des Quatre Fantastiques. On s'est rencontré il y a a bien dix ans. On avait fait des essais pour un film et on devait s'embrasser, et c'était très... J'ai dû embrasser beaucoup de garçons ce jour-là pour ces essais !", a-t-elle ajouté.

En janvier, les fiançailles du couple avaient été annoncées après que Kate Mara eut publié une photo sur laquelle elle s'était affichée avec un joli diamant à l'annulaire gauche. Pour le moment, aucune date de mariage n'a été avancée par la presse people.