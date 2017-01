Kate Middleton à 7 ans, sosie de sa mère, dans une pub pour le business familial

"1989 : Le premier tournant, ç'a été quand j'ai commencé à insérer des flyers dans la distribution des produits du Red House Book Club. A partir de ce moment, plus rien n'a jamais été pareil", explique ensuite la mère de Catherine, Pippa et James, comme pour légender cette photo qui, on le comprend, illustre à elle seule le succès rencontré par Party Pieces. La société grossit très vite et change plusieurs fois de locaux en adéquation avec sa croissance, qui l'a amenée aujourd'hui à être un gros business très juteux - parfois taxé d'opportunisme, surfant la vague du mariage de Kate ou de la naissance du prince George.

"C'est encore aujourd'hui très largement une affaire de famille, souligne Carole Middleton. Au fil des années, tous mes enfants ont joué un très grand rôle, que ce soit en posant pour le catalogue ou en développant de nouvelles catégories de la marque. James a créé nos gâteaux personnalisés [spécialité dans laquelle il fait carrière avec sa propre société, NDLR], Catherine a initié la partie "1er anniversaire" et Pippa [qui continue à éditorialiser le site en plus de ses activités professionnelles de party planner, NDLR] a développé le blog. Ils ont grandi avec moi alors que je travaillais et ont pu mesurer les exigences d'une affaire qui tourne et d'une maman qui travaille, et même s'ils ne sont pas aujourd'hui impliqués au quotidien dans l'entreprise, j'accorde toujours de la valeur à leurs idées et leur avis. Ce furent trente années de dur labeur, mais j'en ai adoré chaque minute !"

Le succès colossal de Party Pieces, qui vendait à la base uniquement des kits de fête et propose maintenant des milliers de références, a notamment permis à Carole et Michael Middleton de quitter leur maison de Bucklebury pour s'installer dans un manoir classé très cossu et bien privatif dans cette même commune du Berkshire. C'est d'ailleurs dans le jardin de la propriété que devrait avoir lieu en mai prochain la réception du mariage de Pippa et de James Matthews, après la cérémonie religieuse en l'église Englefield, un village voisin. En 2002, ils avaient aussi acquis rubis sur l'ongle un appartement dans le quartier huppé de Chelsea, à Londres, pour que leurs enfants puissent en disposer pendant leurs études.

Dans la famille de Carole Middleton, née Goldsmith, on sait faire des affaires : son frère cadet à la réputation sulfureuse, Gary Goldsmith, a fait fortune grâce à sa firme de recrutement dans le monde de l'informatique.