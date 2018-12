Kate Middleton à Chypre : Son nouveau look inspiré par Meghan Markle

Qui dit nouvelle apparition officielle dit nouveau look pour la Britannique de 36 ans ! Pour aller à la rencontre des militaires de la Royal Air Force basés à Chypre, la mère de George (5 ans), Charlotte (3 ans) et Louis (7 mois) a misé sur une tenue à la fois pratique et élégante, qui change de ses incontournables manteaux portés en robe et autres jupes midi. Kate Middleton a en effet misé sur un blazer olive de chez Smythe baptisé the Classic Duchess Blazer, qui lui a d'ailleurs valu une belle boutade de la part du prince William, un T-shirt blanc rentré dans un large pantalon noir à pinces. Elle a complété son ensemble d'escarpins et d'une pochette L.K Bennett.

Sa belle-soeur aurait tout aussi bien pu porter ce look, puisque l'association d'un blazer et d'un pantalon large est un des ensembles que Meghan Markle affectionne. Malgré le froid et les tensions qu'il y aurait entre les deux duchesses, Kate Middleton se serait-elle inspirée du vestiaire de l'épouse du prince Harry pour renouveler son style ? Le contraire serait une étonnante coïncidence.