Kate Middleton à Paris : Une garde-robe charmante pour son week-end avec William

En 2016, Paris s'est placée troisième de l'index MasterCard des villes les plus visitées de la planète ! La capitale française continue d'attirer les touristes, aussi bien anonymes que célèbres. Kate Middleton en a rejoint la liste ce week-end, au cours d'un séjour officiel avec son mari, le prince William. Pour ces deux jours passés à Paris, elle disposait d'une élégante garde-robe. Comme Victoria Beckham, autre personnalité britannique récemment vue dans la Ville lumière, la duchesse de Cambridge a régalé les photographes grâce à des tenues soignées. Décryptage...

Le prince William et Kate Middleton sont arrivés à Paris le vendredi 17 mars et ils ont rapidement donné le coup d'envoi de leur week-end marathon. Tout a commencé par une visite au palais de l'Élysée, où le couple a été reçu par le président François Hollande. la duchesse s'y est rendue vêtue d'un manteau vert forêt Catherine Walker, qu'elle portait déjà lors d'une cérémonie pour le St Patrick's Day, quelques heures plus tôt.

Ce même vendredi 17 mars, William et Kate étaient attendus à la résidence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne en France, Edward David Gerard Llewellyn, Baron Llewellyn de Steep. Une réception suivie d'un dîner animé par le groupe Kids United y ont été organisés pour marquer le début d'une campagne baptisée Les Voisins, célébrant les liens d'amitié entre la France et la Grande-Bretagne. D'abord vêtue d'une robe noire Alexander McQueen, Kate Middleton a ensuite enfilé une robe Jenny Packham. La mode britannique était à l'honneur.

Le samedi 18 mars était une journée spéciale rugby ! le couple a débuté par une visite des Invalides, suivie d'une rencontre avec des fans de l'ovalie sur le parvis du Trocadéro. Kate Middleton y a cette fois embrassé l'histoire de la mode française, en portant un manteau, une ceinture et un sac bordeaux matelassé Chanel.

Samedi soir, le couple princier s'est rendu au Stade de France et a assisté à la rencontre France – Pays de Galles, dans le cadre du tournoi des Six-Nations (victoire du XV de France sur le score de 20 à 18). Kate Middleton était immanquable en tribunes, grâce à un manteau rouge Carolina Herrera.

Quel look tenterez-vous de reproduire en ce tout début de printemps ?