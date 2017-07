Kate Middleton à William : "Il va falloir que nous ayons d'autres bébés"

Et si ce n'était pas qu'une boutade ? Désormais parents de deux enfants qui captivent les observateurs, le prince William et Kate Middleton ont enfin un peu de répit côté rumeurs de procréation, qui ont fait rage depuis leur mariage en avril 2011 et jusqu'à la seconde grossesse de la duchesse. Répit qui risque de ne pas durer si l'intéressée les relance d'elle-même...

Lundi 17 juillet 2017, au premier jour de la visite officielle du duc et de la duchesse de Cambridge en Pologne et en Allemagne avec George et Charlotte en attraction spéciale, Kate a en effet lancé à son époux, sur un ton badin, une remarque qui a fait son petit effet. Alors que le couple achevait son programme de l'après-midi à l'immeuble d'affaires The Spire, à Varsovie, découvrant un incubateur de start-up, un cadeau anodin - un doudou conçu pour apaiser les nouveau-nés - lui a inspiré cette réflexion : "Il va juste falloir que nous fassions d'autres enfants", a-t-elle malicieusement glissé en riant à William, qui a ri aussi en réponse. Même si le jouet en question leur a été offert pour leurs enfants, George, qui aura 4 ans le 22 juillet, et Charlotte, qui a fêté au mois de mai son deuxième anniversaire, ne sont en effet déjà plus dans la cible de ce produit innovant...

Derrière ce simple trait d'esprit, faut-il considérer sérieusement l'éventualité d'un troisième enfant à venir chez les Cambridge ? En dépit de deux grossesses qui lui ont valu des moments difficiles, sujette aux symptômes d'hyperémèse gravidique, le penchant de Kate Middleton pour une fratrie de trois comme elle-même le connaît, grande soeur de Pippa et James, est notoire...

Kate Middleton, parfaite ou pas ?

La duchesse de Cambridge a également reçu un autre cadeau très opportun, au cours du même événement : alors qu'elle n'a pas hésité à évoquer au cours des derniers mois ses difficultés en tant que mère, livrant son témoignage sincère dans le cadre de ses actions en faveur de la santé mentale, elle s'est vu offrir un T-Shirt portant la mention "i'mperfect" (un jeu de mots sur "je suis parfaite" et "imparfaite"), outil d'une campagne pour encourager les mamans à ne pas succomber à la pression de croire qu'elles doivent à tout prix être parfaites. Voilà qui pourrait lui donner des idées pour ses initiatives en Grande-Bretagne.

De sa journée dans un ensemble Catherine Walker à la grande garden party donnée en soirée par l'ambassadeur, à laquelle elle a pris part dans une robe décolletée d'une créatrice polonaise, Kate a de bien des manières fait sensation dans les premières heures de cette mission diplomatique. Un groupe de fans a pu lui faire part de son admiration et prendre la mesure de sa modestie : "Nous sommes fans de la monarchie britannique, a confié après leur rencontre une jeune Polonaise de 21 ans. Nous avons créé un groupe Facebook. Nous adorons son style et son sens du contact avec les gens. Nous attendions impatiemment cette visite. Qu'allait-elle porter ? Amènerait-elle ses enfants ? Nous lui avons dit qu'elle est magnifique et parfaite, mais elle a répondu que ce n'était pas vrai. Que c'était grâce au maquillage."